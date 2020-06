LOSC : Enorme annonce du capitaine José Fonte sur son avenir

Du haut de ses 36 ans, José Fonte n’est pas près de ranger les crampons. Alors qu’il lui reste un an de contrat avec le LOSC, le défenseur portugais estime qu’il peut aller au-delà de ce bail.

José Fonte encore loin de la case retraite

Arrivé au LOSC en 2018, José Fonte s’est vite imposé comme un des cadres de l’effectif de Christophe Galtier. Le défenseur portugais est même devenu le capitaine des Dogues. Alors qu’il lui reste un an de contrat, le champion d’Europe n’a pas d’inquiétude pour son avenir. Il se voit encore évoluer pendant plusieurs années au haut niveau. « J’ai eu la chance de ne pas avoir eu beaucoup de blessures dans ma carrière et je prends soin de mon corps depuis longtemps. Je veux jouer à ce niveau pendant encore trois ans minimum. Je ferai de mon mieux pour rester dans le jeu et briser les barrières », a confié le capitaine du Lille OSC au média britannique iNews.

L’Euro en ligne de mire

José Fonte, qui fêtera ses 37 ans en décembre, se voit encore au top pour honorer les grands rendez-vous. A ce titre, le défenseur lillois espère défendre le titre de champion d’Europe avec le Portugal à l’Euro dans un an. « L’Euro ? Je me sens bien. A 36 ou 37 ans, ça ne fera pas une grande différence sur mes capacités ou mon côté physique », a assuré l’international portugais (42 sélections). Avec le report de la compétition, l’ancien de Southampton voit même la Seleçao revenir avec un effectif plus compétitif. « Nous avons une excellente génération qui arrive maintenant, avec des joueurs comme Joao Félix par exemple. Et [Cristiano] Ronaldo prouve toujours qu'il est le meilleur, il est toujours un monstre. Tant qu'il n'y a pas de blessures, tout ira bien », a déclaré Fonte.