Strasbourg Mercato : Lionel Carole songe à un départ

Le changement annoncé au Racing Club de Strasbourg Alsace pourrait pousser certains joueurs, dont Lionel Carole, vers la sortie. Le défenseur songerait à quitter le club alsacien afin de retrouver plus de temps de jeu sous d’autres cieux.

Lionel Carole voudrait quitter le RC Strasbourg

Cet été, le Racing Club de Strasbourg Alsace souhaite alléger son effectif. Les dirigeants du club alsacien ont déjà validé le départ de plusieurs joueurs en fin de contrat. C’est notamment le cas de Jérémy Grimm, Abdallah Ndour, Benjamin Corgnet, Ivann Botella ou encore Louis Pelletier. Et le club de Strasbourg pourrait poursuivre sur cette lancée. Parmi les joueurs susceptibles de faire partie de cette seconde vague de départ, on retrouve Adrien Thomasson, Kenny Lala, Dimitri Lienard qui rentrent dans leur dernière année de contrat. D’autres joueurs comme Lionel Carole pourraient également quitter le club strasbourgeois dès cet été. Selon les informations du média AlsaSports, le joueur de 29 ans songerait à partir du club dès cet été. Relégué sur le banc de touche au profit du jeune Anthony Caci, Lionel Carole ne devrait pas accepter le statut de remplaçant la saison prochaine. Le défenseur latéral pourrait donc quitter Strasbourg afin de glaner plus de temps de jeu.

Bruges toujours à l’affût ?

À noter que Lionel Carole était annoncé vers un transfert en Belgique lors du dernier mercato. Le FC Bruges, en quête de renfort, souhaitait le recruter. À une année de la fin de son contrat, le club belge va-t-il revenir à la charge pour son transfert ? Le prix du latéral gauche est estimé à 2 millions d’euros selon Transfermarkt.