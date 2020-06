Liverpool Mercato : Un contrat XXL proposé à Virgil van Dijk !

Liverpool ferme la porte à un départ de son taulier Virgil van Dijk. Les Reds vont lui offrir le plus gros contrat de l'histoire du club. Ce qui devrait permettre d'écarter la concurrence.

Près de 13 M€ annuels pour Virgil van Dijk à Liverpool ?

Devant les intérêts du PSG, Liverpool a décidé se sécuriser son défenseur central de 28 ans. D'après The Sun, le Néerlandais (33 sélections, 4 buts) va prolonger son contrat jusqu'en 2025 et toucher 63,5 M€ sur cette période. Virgil van Dijk touche actuellement 200 000 euros par semaine, et cette revalorisation lui permettra d'atteindre les 245 000 euros hebdomadaires, l'équivalent d'environ 12,75 M€ par an. Pourtant, le PSG aurait proposé encore plus à l'ancien joueur de Southampton, à savoir un salaire de plus de 310 000 € par semaine.

Avec ce contrat, Virgil van Dijk deviendra le joueur le mieux payé de l'histoire des Reds. Actuellement, Mohamed Salah détient le plus gros salaire avec une rémunération à hauteur de 225 000 euros par semaine. Le colosse néerlandais n'avait de toute façon pas l'intention de quitter Liverpool. La prolongation d'une durée de deux ans (son contrat actuel court jusqu'en 2023) sera officialisée à la fin de la saison. Jürgen Klopp souhaite également que Sadio Mané et Georginio Wijnaldum puissent prolonger leur contrat.