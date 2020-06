OL Mercato : Un indésirable lyonnais vers le FC Sochaux.

Un joueur formé à l’ OL, mais sur qui l'entraineur Rudi Garcia ne compte pas, serait proche de signer au FC Sochaux-Montbéliard, en Ligue 2.

OL : Yann Kitala proche de s'engager avec le FC Sochaux

Après une saison en prêt au FC Lorient, le jeune attaquant de l’OL, Yann Kitala est sur le point d’être transféré définitivement. Il se dirigerait vers le FC Sochaux-Montbéliard. Selon les indiscrétions de Foot Mercato, il a répondu à l’intérêt des Lionceaux. La source évoque « un signal positif » envoyé au club de Ligue 2 par l'avant-centre. D’après le média, « les deux parties sont déjà tombées d'accord, même s'il reste de derniers détails à régler », pour que le transfert de l’attaquant soit bouclé. Yann Kitala est sous contrat à l’OL jusqu'en 2022. Sa cote sur le marché des transferts est estimée à moins d’un demi-million d’euros. Lors de son prêt au FC Lorient, en août 2019, le joueur de 22 ans a marqué 2 buts en 10 apparitions en Ligue 2. Il avait très peu joué, car il a cumulé seulement 340 minutes de jeu.

Kitala, une deuxième saison en Ligue 2 pour se lancer ?

Yann Kitala a été formé à l’Académie de l’Olympique Lyonnais entre 2013 et 2019. Bien avant, il était passé dans le centre de formation du Paris FC (2004-2011) et à l’INF Clairefontaine (2011-2013). Le Franco-Congolais totalise 63 matchs sous le maillot de l’OL, mais avec les U19 et la réserve (équipe B). Depuis novembre 2017, il détient un contrat professionnel offert par le club rhodanien, mais il n'a pas encore joué de match en Ligue 1. Une saison supplémentaire en Ligue 2, au FC Sochaux par exemple, pourrait lui permettre de s'aguerrir avant le grand bond.