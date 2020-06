Le Havre AC : Pierre Gibaud, première recrue estivale (Off.)

Libre de tout contrat, Pierre Gibaud évoluera au Havre AC la saison prochaine. Le défenseur central de 32 ans arrive en provenance du Grenoble Foot 38 où il évoluait depuis deux saisons.

Pierre Gibaud rejoint Le Havre AC

Le Havre AC tient sa première recrue estivale. Sur ses différentes plateformes digitales, le club normand a annoncé l’arrivée de Pierre Gibaud. « Le défenseur central de 32 ans, Pierre Gibaud arrive libre en provenance du Grenoble Foot 38 », a indiqué le club sur son site officiel. Dans son communiqué, le HAC précise que sa nouvelle recrue s’est engagée pour deux saisons. Le nouveau havrais vient également de terminer un bail de deux ans à Grenoble. Pas prolongé, le Lavallois a décidé de signer chez un rival de Ligue 2. A noter que Pierre Gibaud a passé la majeure partie de sa carrière en Ligue 2 entre le Stade Levallois, Le Mans, le FC Sochaux et le Grenoble Foot. Le défenseur compte plus de 150 matchs en D2 et une cinquantaine en National.

D’autres signatures pour le HAC ?

Pierre Gibaud ne sera pas la seule signature du Havre AC cet été. D’autres arrivées sont attendues du côté du Stade Océane. Selon le quotidien régional Paris Normandie, le milieu du Stade de Reims Nolan Mbemba devrait également rejoindre Le Havre. Le joueur de 25 ans entre dans la dernière année de son contrat cet été. De même, le HAC va blinder une de ses pépites. D’après L’Equipe, Abdoullah Ba (16 ans) va signer son premier contrat pro. Vincent Volpe, le président du HAC, ne compte plus lâcher ses poulains «avec une certaine naïveté » comme cela a été le cas avec Pape Gueye (21 ans) et Loïc Badé (20 ans). Les deux joueurs vont quitter le club en tant qu’agents libres.