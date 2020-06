AC Milan : Une tenue spéciale arborée ce soir face à la Juventus

La Juventus Turin et l'AC Milan rouvrent les portes du football italien ce soir, à l'occasion de la demi-finale retour de Coupe d'Italie. Les Rossoneri porteront un maillot spécial.

Maillot de Milan : "Tout ira bien"

L'AC Milan reprendra la compétition dès ce soir. Et le club lombard a décidé de dédier au personnel soignant le maillot qu'il portera contre la Juventus. Le club du Nord de l'Italie jouera avec son traditionnel maillot domicile, à liserés rouges et noirs, avec deux particularités cependant. L'inscription"Andrà tutto bene" (Tout ira bien) sera inscrite sur la manche gauche du maillot, au pied d'un arc-en-ciel. Sur la poitrine, figure en lettres dorées l'inscription "AC Milan Together".

Ce soir, à l'Allianz Stadium de Turin, seules 300 personnes seront admises, indique la Gazzetta dello Sport. Parmi ceux-ci, il n'y aura que 6 ramasseurs de balles et 10 journalistes. Cette restriction va contraindre Zlatan Ibrahimovic, pourtant blessé, à rester chez lui, alors que malgré ses pépins physiques, le Suédois a l'habitude de venir soutenir ses coéquipiers depuis les tribunes. À noter qu'en cas d'égalité, il n'y aura pas de prolongations, la séance de tirs au but interviendra directement. Cinq changements par équipe seront autorisés. Au match aller à San Siro, le penalty de Cristiano Ronaldo dans le temps additionnel avait permis à la Juventus d'égaliser à 1-1.