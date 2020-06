OL Mercato : Aulas donne le ton pour Houssem Aouar

L’ OL n’est pas certain de garder Houssem Aouar dans son effectif la saison prochaine, tant il est convoité. À la suite de Juninho, Jean-Michel Aulas a fait le point sur la situation du meneur de jeu formé à l’Olympique Lyonnais.

OL : Toujours pas d'offre pour Houssem Aouar !

Houssem Aouar a été formé à l’OL entre 2009 et 2016. Depuis la saison 2016-2017, il évolue au sein de l’équipe professionnelle où il est désormais un joueur clé. Meneur de jeu, le natif de Lyon a séduit par ses qualités techniques et son aisance dans sa conduite de balle. Lors de la double confrontation entre l'OL et Manchester City en Ligue des champions, en 2018, il avait séduit Pep Guardiola. Au Real Madrid, Zinedine Zidane souhaite l’avoir dans son effectif. L’International Espoir Tricolore est également sur les tablettes de la Juventus depuis longtemps. Le PSG et Arsenal sont aussi intéressés par son profil. Malgré tout, le dossier Houssem Aouar est encore au stade du simple intérêt, selon Jean-Michel Aulas. « Pour le moment, on n’a pas eu du tout de proposition ou même de demande de renseignements pour lui », a-t-il fait savoir à Téléfoot.

Aouar libre de choisir le club qu'il souhaite rejoindre

Le patron de l’OL a ensuite fait la précision suivante : « la première option, c'est de le garder et on va tout faire pour ». Dans la deuxième option, le club rhodanien va laisser Houssem Aouar « décider » du club de son choix. Comme il est de tradition à l’Olympique Lyonnais, Jean-Michel Aulas confirme que le joueur de 22 ans a le privilège de choisir sa prochaine destination. Et si l’on en croit Foot Mercato, le N°8 de l’OL est plutôt favorable à la Juve et au Paris Saint-Germain.