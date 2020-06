Real Madrid : Au moins 3 absents pour la réception d'Eibar

Pour son retour à la compétition dimanche contre Eibar, le Real Madrid sera privé d'au moins 3 joueurs, ce qui ne devrait pas empêcher Zinédine Zidane de composer une équipe avec de solides arguments.

Le Real Madrid privé de Jovic, Nacho et Mariano contre Eibar ?

Les Madrilènes déplorent trois absents pour la reprise. Touché à un muscle, Nacho Fernandez ne sera pas de la partie, tout comme le Serbe Luka Jovic, gravement blessé au talon. À cette liste s'ajoute Mariano Diaz, l'ancien attaquant de l'OL a contracté une légère mais très douloureuse blessure aux orteils, indique Marca. Ce mal ne lui a pas permis de reprendre l'entraînement en même temps que ses coéquipiers. Ces deux dernières semaines, il a alterné les entraînements individuels et les entraînements collectifs.

Jovic et Mariano absents, Karim Benzema sera donc le seul numéro 9 disponible contre Eibar. Selon les informations de As, Gareth Bale pourrait débuter sur l'aile droite, Eden Hazard sur le côté gauche, et Karim Benzema devrait occuper la pointe de l'attaque madrilène pour ce match qui se déroulera à l'Estadio Alfredo Di Stéfano, et non à Santiago Bernabeu. Le Real Madrid compte deux points de retard sur le leader barcelonnais à 11 journées du terme de La Liga.

La composition probable du Real Madrid en 4-3-3

Courtois - Carvajal, Varane, Ramos, Mendy - Valverde, Casemiro, Kroos - Bale, Benzema, Hazard.