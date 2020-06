OM : Maxime Lopez tient un nouveau discours sur l'Algérie

Maxime Lopez, a plusieurs fois indiqué qu'il ne souhaite pas porter le maillot de l'Algérie. Mais, lors de son récent passage sur Twitch, le milieu de terrain de l'Olympique de Marseille a laissé entrevoir la possibilité d’évoluer un jour avec les Fennecs.

Maxime Lopez rêve de l’Equipe de France

Comme tous les joueurs, Maxime Lopez aimerait être convoqué un jour en sélection. Et quand le milieu de terrain de 22 ans de l’OM parle de sélection, il pense à l’Equipe de France. Le Marseillais a déjà évolué avec les catégories de jeunes en Bleu. Lopez espère être un jour convoqué avec le groupe A. Une ambition pour laquelle il a longtemps écarté la possibilité de jouer pour l’Algérie, le pays de sa mère « Non, honnêtement je n’ai pas pensé à porter le maillot algérien pour l’instant. Cette question on me l’a posé 500 000 fois, c’est vrai que mon frère a joué pour l’Algérie en équipe jeune et que ma mère est algérienne aussi, j’ai la possibilité de jouer avec l’Algérie, mais j’ai fait toutes mes catégories avec l’équipe de France et je compte y continuer et puis on verra », a expliqué le meneur de jeu olympien.

Le Marseillais ne ferme plus la porte à l’Algérie ?

Mais l’ancien pensionnaire du FC Burel a désormais changé de discours concernant la possibilité de jouer un jour pour l’équipe nationale d’Algérie. S’il ne le dit pas clairement, Maxime Lopez laisse entendre que la porte n’est pas totalement fermée. « Ce n’est pas pour autant que je mets de côté l’Algérie », a-t-il déclaré.