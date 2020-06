ASSE Mercato : Honorat, grosse pression du Stade Brestois

Le Stade Brestois attend la réponse de l’ASSE pour Franck Honorat. Après sa première offre estimée à un peu plus de 5 M€, bonus compris, le club breton est passé à l’offensive.

ASSE : Le Stade Brestois ne fera pas une deuxième offre pour Honorat

L’ASSE pourrait conclure sa première vente de l’été dans les prochains jours, vu les nombreux courtisans de Franck Honorat. Soucieux de boucler le transfert de l’attaquant, le Stade Brestois a mis un gros coup de pression sur les Stéphanois. D’après les informations de l’Insider Yohze, les dirigeants brestois ont fait savoir à l’ASSE qu’ils ne vont pas aller au-delà du montant proposé pour l’attaquant de 23 ans. En d’autres termes, leur proposition de 5 M€ (+ pourcentage à la revente du joueur), « serait leur dernière offre pour Honorat ». Face à la concurrence du FC Lorient et du FC Metz, le Stade Brestois ne compte donc pas faire monter les enchères au profit de l’ASSE. Du coup, le SB29 n’attend plus que la réponse de l’AS Saint-Étienne.

Le FC Lorient et le FC Metz en roue libre pour Franck Honorat ?

Si les informations de la source sont confirmées, le Stade Brestois laisserait ainsi les Merlus et les Grenats seul à la lutte pour Franck Honorat. En cas d’offre supérieure à celle de Brest, l’ASSE pourrait vite se décider, car ce serait une belle opération. Pour rappel, les Verts ont acquis le polyvalent ailier à 2 M€ à Clermont Foot lors du mercato estival 2019. Peu utilisé, le natif de Toulon n’a pas eu le temps de jeu nécessaire pour exprimer tout son talent. Toutefois, il a réussi à attirer l’attention des clubs en lice pour l’enrôler.