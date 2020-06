Juventus Mercato : Aaron Ramsey déjà sur le départ ?

Arrivé à la Juventus l'été dernier, Aaron Ramsey pourrait être sacrifié par la Vieille Dame qui a impérativement besoin de renflouer ses caisses.

Aaron Ramsey sacrifié, Manchester United à l'affût ?

Selon les informations du Daily Mail, Aaron Ramsey pourrait être l'une des victimes de la crise actuelle. La Juventus Turin a besoin d'enregistrer de liquidités, et surtout de réduire sa masse salariale. Et Aaron Ramsey pourrait être la solution idéale pour remplir ces deux critères. Les Turinois ont besoin de se libérer de son imposant salaire (il touche près de 2 M€ par mois), et un départ pourrait leur permettre de toucher une indemnité relativement importante (Ramsey est estimé à 28 M€ selon Transfermarkt).

Aaron Ramsey, souvent blessé, n'a pas vraiment répondu aux attentes cette saison (4 buts et 1 passe décisive en 24 matchs toutes compétitions confondues, dont seulement 12 en tant que titulaire). Ainsi, Manchester United pourrait profiter de la situation de l'international gallois (58 sélections, 14 buts) pour l'attirer dans la troisième plus grande ville d'Angleterre. Mais les Red Devils ne seraient pas disposés à lui verser le salaire qu'il perçoit actuellement à Turin. Le média britannique ajoute que l'ancien Gunner pourrait alors réduire son salaire, ou alors, partir en prêt. Cette dernière option obligerait la Juve à prendre en charge une partie de son salaire.