Stade Brestois Mercato : Un buteur français recruté (Off.)

Le mercato franco-français est ouvert depuis lundi et le Stade Brestois ne souhaite pas être à la traîne. Les Brestois viennent d’officialiser la signature de Jérémy Le Douaron en provenance Stade Briochin, promu en National la saison prochaine.

Jérémy Le Douaron s’engage avec le Stade Brestois

Jérémy Le Douaron vient d’être récompensé pour ses bonnes stats cette saison. En effet, avec ses 10 buts en une demi-saison, l’attaquant de 22 ans a été un acteur majeur de la montée du Stade Briochin en National. Une performance qui avait placé le buteur français dans le viseur de plusieurs prétendants, dont le Stade Brestois qui n’attendait que l’ouverture du mercato pour le signer. « Le Stade Brestois a le plaisir d’officialiser aujourd’hui la signature pour 1 an (+ 2 ans en option) de l’attaquant Jérémy Le Douaron (22 ans) », a annoncé le compter Twitter de la formation brestoise.

Les premiers mots de la recrue

Jérémy Le Douaron va découvrir le monde professionnel grâce à cette signature. Il se dit impatient d'évoluer au sein de l'élite du football français. « Je suis très heureux et fier, vu que c’est mon premier contrat professionnel. J’ai hâte de commencer la saison et de découvrir ce monde que je ne connais pas encore », a déclaré l’ancien espoir guingampais. Le buteur français a également indiqué s’être engagé avec le club brestois en raison de son « projet très intéressant, avec notamment beaucoup de jeunes qui ont leur chance » et de la « réelle envie » de le signer qu’il avait sentie chez les recruteurs brestois. Pour sa part, Grégory Lorenzy, directeur sportif du Stade Brestois, a indiqué que la "cellule de recrutement avait repéré Jérémy lors d’une supervision de match". "Il avait marqué les esprits grâce à ses qualités de vitesse et de puissance, ce qui nous a forcément poussé à continuer à le suivre", a ajouté le dirigeant.