Manchester United : Jesse Lingard crée ses propres masques

Jesse Lingard, avec sa gamme de vêtements "JLingz", a décidé de créer ses propres masques et de reverser l'intégralité des bénéfices pour la bataille contre le coronavirus.

Les bénéfices des masques de Jesse Lingard reversés au NHS

En Angleterre, les masques deviendront obligatoires dans les transports publics dès lundi. Avec sa marque de vêtemens "JLingz", le milieu de terrain de Manchester United, Jesse Lingard, a créé ses propres masques. Ils seront disponibles pour 12 £ (soit 13,35 €), et la totalité des bénéfices liés à la vente de ces masques sera reversée au NHS (National Health Service, l'équivalent de la HAS française), a annoncé le joueur sur son compte Instagram.

"J'ai décidé de créer ces masques JLingz pour vous protéger et protéger les autres. Bien sûr, tous les profits iront au NHS [...] Ils font un travail incroyable et c'est un petit merci de ma part" a déclaré le numéro 14 de MU. Il existe deux modèles de masques. Sur tissu noir, apparaît le signe de Jesse Lingard (un J et un L formé avec les mains) en rouge. L'autre version fait apparaître ce signe en blanc. Le masque est capable de s'adapter à toutes les tailles et formes de visages. Ce geste de solidarité s'inscrit dans la lignée de celui de Marcus Rashford, qui a distribué 3 millions de repas à des personnes dans le besoin au Royaume-Uni.