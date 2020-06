FC Nantes Mercato : Pedro Chirivella est Nantais (officiel)

Attendue depuis quelques jours, la signature de Pedro Chirivella a été officialisée ce vendredi par le FC Nantes. Le milieu de terrain s’est engagé avec le club nantais pour trois saisons, soit jusqu'en juin 2023. Il vient renforcer l'effectif de Christian Gourcuff qui porte de grandes ambitions pour la saison prochaine.

Pedro Chirivella, nouveau joueur du FC Nantes

Le FC Nantes continue d'avancer dans son recrutement pour la prochaine saison de Ligue 1. Après le récent transfert de Jean-Charles Castelletto, le club nantais a bouclé l'arrivée d’une nouvelle recrue. Il s'agit de Pedro Chirivella. Les Canaris ont en effet officialisé l'arrivée du milieu de terrain en provenance de Liverpool. Le joueur de 23 ans a signé un contrat de trois ans avec les Jaunes et Vert. « Le FC Nantes est très heureux d'annoncer la signature de Pedro Chirivella (…) Le nouveau milieu de terrain des Jaunes et Vert s'est engagé avec le Club jusqu'en 2023 », peut-on lire dans le communiqué publié sur le site officiel du club.

Pedro Chirivella tentera de se relancer au FCN

Formé au Valence, Pedro Chirivella n’est jamais parvenu à s’imposer à Liverpool qu’il a rejoint en 2015. Le milieu de terrain a été prêté aux Pays-Bas (Go Ahead Eagles, Willem) puis à Extremadura en D2 espagnole. De retour à Liverpool il a disputé 12 rencontres avec les U23 du club. Il a également joué six rencontres avec le groupe de Jurgen Klopp. Ce transfert au FC Nantes sera donc l’occasion pour lui de se relancer en Ligue 1 Conforama la saison prochaine. Dans son jeune âge, l'espagnol était considéré comme une des relèves des géants de la sélection de son pays. Il évoluait alors chez les U17 avant de baisser de niveau lorsqu'il a quitté son pays pour l'Angleterre. Le FCN a la lourde charge de relancer sa carrière, challenge que va relever Christian Gourcuff. Se présentant aux fans du FC Nantes, Pedro Chirivella s'est présenté comme un "...joueur avec une bonne technique et doté d'un bon jeu de passes. J'aime avoir le ballon, même parfois dans des endroits compliqués. J'essaie d’utiliser mes qualités pour m'en sortir."

Grâce à sa première déclaration, on en sait un peu plus sur le procédé utilisé par Christian Gourcuff pour le convaincre de rejoindre son équipe. Il a expliqué qu'un entraîneur adjoint chez les Reds connait très bien le technicien du FC Nantes. Ce dernier lui a dit beaucoup de bien sur lui et cela a compté dans sa décision de venir en Ligue 1. Le nouveau numéro 5 des Canaris s'est aussi renseigné sur le FCN avant de signer. Il a confié aux followers sur le site du club: J'ai discuté avec Fábio il y a deux mois maintenant. J'en ai profité pour lui demander comment était l'ambiance au stade. Il m'a répondu qu'il s'agissait de l'une des enceintes les plus bruyantes du championnat, avec l'une des plus belles ambiances de France", ambiance qu'il veut découvrir au plus vite.