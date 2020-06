Juventus : Message de Cristiano Ronaldo aux supporters.

Cristiano Ronaldo a adressé un joli message aux supporters de la Juventus, relativement à la demi-finale retour de la Coupe d'Italie, prévue à huis clos, ce vendredi.

Cristiano Ronaldo soutient les supporters de la Juve privés de stade

Cristiano Ronaldo et la Juventus sont face à l'AC Milan, ce vendredi, en demi-finale de la Coupe d'Italie, mais sans leur public, à l'Allianz Stadium. Avant ce choc décisif, CR7 a délivré un message (en anglais) aux Tifosi, privés de matchs. Il leur témoigne ainsi sa reconnaissance pour leur apport aux Bianconerri. « Wherever you are, we'll always be together (où que vous soyez, nous serons toujours ensemble) », a-t-il écrit sur son compte Twitter. Un message illustré par une de ses photos, poing levé, saluant le public turinois.

La Juventus sur plusieurs fronts sans son public

Après la Coupe d'Italie, Cristiano Ronaldo et la Juventus reprendront le championnat le 22 juin. Ils ont encore 12 matchs de Serie A à disputer, pour boucler la saison. Lors de l’arrêt de la compétition, le 9 mars, en raison de l’épidémie de Coronavirus, la Vieille Dame était leader de la Serie A. Elle avait un point d’avance sur son dauphin la Lazio Rome. En coupe d’Europe, la Juve est toujours en course en Ligue des Champions. Les Turinois avaient perdu le match aller des 8e de finale contre l’OL (1-0), au Groupama Stadium, le 26 février. Et le retour est prévu en août. Cristiano Ronaldo et ses coéquipiers ne retrouveront pas leurs supporters, car la suite de la saison 2019-2020 en Italie se disputera à huis clos, comme en Allemagne et en Espagne.