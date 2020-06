RB Leipzig : Julian Nagelsmann révèle ses sources d'inspiration

Dans une interview pour Socrates-Magazin, Julian Nagelsmann, le jeune coach de Leipzig (32 ans), a révélé les entraîneurs qui l'ont inspiré.

Nagelsmann : "Avec Tuchel, c'était très exigeant"

Durant sa très courte carrière de joueur arrêtée à 20 ans pour des problèmes de ménisque, Julian Nagelsmann a été sous la direction de Thomas Tuchel, en équipe de jeunes au FC Augsbourg. "Je l'ai eu comme entraîneur à Augsbourg, et c'était épuisant, très exigeant" a déclaré l'entraîneur de Leipzig . Dans un entretien pour Goal et DAZN, il a aussi confié être impressionné par le travail de Diego Simeone. "Il enseigne un style de football similaire depuis des années, ce qui n'est pas toujours agréable pour ses propres joueurs et n'est pas toujours le plus excitant. Mais les joueurs le suivent toujours sans condition" a-t-il confié à propos de son homologue de l'Atlético.

Mais le style de jeu le plus formateur qu'il ait connu est bel et bien celui de Pep Guardiola au Barça. "À l'époque, j'étais encore un très jeune entraîneur qui venait de se lancer. C'était toujours intéressant de le regarder et de l'analyser. Le jeu extrêmement dominant que le Barça et plus tard le Bayern ont joué avec lui, avec cette combinaison de contre-pressing, de défense en avançant et de possession du ballon, est très rare dans cette perfection" a affirmé Nagelsmann . Son équipe affronte ce soir Hoffenheim pour le compte de la 31e journée de Bundesliga.