Vente de Toulouse FC: Le Téfécé bientôt sous pavillon américain

La vente de Toulouse FC est en bonne voie. Le maire de la ville de Toulouse, Jean-Luc Moudenc, a donné son aval pour la vente à l’issue d’une rencontre avec Olivier Sadran et les futurs propriétaires du Téfécé. Une annonce pourrait même tomber en début de semaine prochaine.

La vente du Toulouse FC officialisé lundi ?

Après avoir obtenu gain de cause auprès du Conseil d’État, une autre bonne nouvelle vient de tomber pour le Téfécé. Vendredi, le maire de la Ville rose a donné son feu vert pour la vente de Toulouse FC. Jean-Luc Moudenc s’est dit rassuré au sortir d’une réunion avec Olivier Sadran, le président actuel du club, Damien Comolli, le représentant français du fonds américain, et en visioconférence, les dirigeants de RedBird Capital Partners. Satisfait, l’édile a indiqué qu’un cap important sera franchi lundi. « Leurs réponses m'ont rassuré, ils ont un projet à long terme (…) La procédure de vente telle qu'elle m'a été expliquée : c'est une première étape avec la signature du contrat de vente lundi. Puis, le transfert effectif des actions, le 15 juillet, un mois après », a confié Jean-Luc Moudenc, selon les propos relayés par l’AFP.

Vente de Toulouse FC, la fin pour Olivier Sadran ?

Si de nouveaux investisseurs arrivent, Olivier Sadran ne devrait pas quitter définitivement le Toulouse FC. Il ne devrait céder que la présidence de ce club qu’il occupe depuis 2001. Comme l’a indiqué Jean-Luc Moudenc, le président du Téfécé, qui dirige également Newrest, le principal actionnaire, conservera des parts. « M. Sadran conservera 15%, ce qui me rassure. Il a été là dans les bons moments. Et dans les mauvais, il n'a jamais pris la poudre d'escampette », a souligné le maire de la ville rose. RedBird Capital Partners va donc racheter les 85% d’actions restantes. Reste plus qu’à connaître le montant officiel de ces parts.