AS Monaco Mercato : Directeur sportif, nomination imminente

L’AS Monaco est en quête d’un directeur sportif depuis le limogeage de Michael Emenalo en août 2019 et serait sur le point d'attirer un ancien joueur anglais.

AS Monaco : Paul Mitchell pressenti au poste de directeur sportif ?

L’AS Monaco aurait trouvé le directeur sportif recherché depuis le départ de Michael Emenalo. L’Équipe croit savoir que la nomination de Paul Alexander Mitchell dans la Principauté est imminente. D’après le quotidien sportif, « le dirigeant anglais devrait rapidement être nommé directeur sportif ». Pour justifier l’imminence de la nomination officielle du successeur de Michael Emenalo, la source indique que Paul Mitchell « a déjà commencé à travailler sur certains dossiers ». Le média précise également que le responsable de 38 ans a informé cette semaine ses actuels employeurs « de sa décision » de rejoindre l'AS Monaco.

Paul Mitchell débarque avec son expérience anglaise !

Notons que Paul Mitchell est le directeur de la stratégie du groupe Red Bull. Il a été directeur du recrutement à Southampton, à Tottenham, puis responsable du recrutement et du développement au RB Leipzig. Les signatures de Kieran Trippier, Toby Alderweireld, Paulo Gazzaniga, Dele Alli (Tottenham), Nathaniel Clyne, Steven Davis (ex-Southampton) et Nordi Mukiele (RB Leipzig) porteraient la griffe du futur DS de l'AS Monaco. Bien avant sa reconversion en tant que dirigeant, le natif de Manchester a été footballeur professionnel (défenseur ou milieu de terrain). Paul Mitchell avait joué à Wigan Athletic et à Milton Keynes Dons FC.