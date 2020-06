FC Nantes Mercato : Babacar Leye rejoint le FCN (Off.)

Le FC Nantes s’est offert un nouvel attaquant en la personne de Babacar Leye. Le joueur des Voltigeurs de Châteaubriant (National 3) s’est engagé pour un an avec le FCN.

Babacar Leye s’engage avec le FC Nantes

Le FC Nantes a bouclé deux jolis coups vendredi. Longtemps annoncé chez les Canaris, le milieu de terrain espagnol de Liverpool Pedro Chirivella s’est enfin engagé avec le FCN. La Maison Jaune accueille également un nouvel avant-centre en la personne de Babacar Leye. Âgé de 19 ans, celui-ci a paraphé son premier contrat professionnel avec le FC Nantes. La nouvelle recrue va évoluer en National 2 avec la réserve nantaise dans un premier temps. Son intégration à l'équipe première sera fonction de ses performances. Selon Ouest France, il s’est engagé pour un an, plus une année en cas de maintien en N2 avec la réserve. Babacar Leye arrive en provenance des Voltigeurs de Châteaubriant, club de National 3. Il sort d’une saison plus que satisfaisante avec les Voltigeurs. Le nouvel attaquant nantais a en effet inscrit 20 buts la saison dernière, dont 11 réalisations en autant de rencontres de championnat. De quoi taper dans l’œil du FCN qui vient de lui offrir un statut de joueur professionnel.

Les ambitions de Leye au FCN

S’il va évoluer dans un premier temps avec la réserve, Babacar Leye a des objectifs élevés avec les Canaris. Le jeune buteur veut intégrer le groupe professionnel de Christian Gourcuff, principal objectif de sa venue. L’ancien attaquant de Voltigeurs de Châteaubriant, club fondé en 1907, s’inscrit dans la durée avec les Jaunes et Vert. Il rêve en effet de jouer la Ligue des champions à La Beaujoire. En attendant d’y parvenir, il devra aider la réserve du FC Nantes à se maintenir en National 2 la saison prochaine. Son avenir à Nantes en dépend d’ailleurs.