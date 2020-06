OGC Nice Mercato : Accord à 2 M€ pour Schneiderlin ?

Morgan Schneiderlin se rapproche de l’OGC Nice. Selon les informations de L’Équipe, les dirigeants du club niçois sont proches de trouver un accord avec Everton pour le transfert du milieu de terrain français.

Morgan Schneiderlin à l'OGC Nice pour 2 M€ ?

Morgan Schneiderlin pourrait faire son retour en France. Douze ans après son départ du Racing Club de Strasbourg Alsace, le milieu de terrain intéresse l’OGC Nice, en quête de renfort dans l'entrejeu. Et les dirigeants niçois semblent bien partis pour boucler sa signature. L’Équipe révèle en effet qu'Everton réclame environ 7 millions d’euros pour un éventuel transfert du milieu de terrain, mais les Toffees ont finalement revu leurs exigences à la baisse suite aux négociations entamées avec les Aiglons. Les deux clubs sont désormais sur le point de trouver un accord pour un transfert de Morgan Schneiderlin à hauteur de deux millions d’euros, plus des bonus « non négligeables ».

Le milieu de terrain séduit par le projet niçois

De son côté, Morgan Schneiderlin ne ferme pas la porte à une arrivée à l’OGC Nice. Le joueur de 30 ans est séduit par le projet niçois. Il souhaite retourner en France et devra faire un effort financier pour faciliter son transfert au Gym cet été. Les discussions se poursuivent toujours entre les différentes parties afin de trouver un terrain d'entente le plus rapidement possible. Avec l'international français aux 15 sélections, l'entraîneur niçois Patrick Vieira trouverait une première solution premium pour blinder son milieu de terrain. L'ancienne gloire du football français est fortement intéressée par le profil du natif de Strasbourg, âgé de 30 ans depuis le 8 novembre.

Quel salaire pour Morgan Schneiderlin à Nice ?

L'OGC Nice a probablement déjà trouvé un accord avec Schneiderlin pour son salaire. Le joueur perçoit près de 5 millions d'euros de salaire brut par saison à Everton. L'offre salariale des aiglons ne devrait donc pas être loin de ce montant. Le joueur pourrait difficilement accepter d'écourter son année de contrat restante pour gagner beaucoup moins qu'à Everton.