OL Mercato : Bertrand Traoré lève le voile sur son avenir

Bertrand Traoré, ailier droit de l’ OL, a été très critiqué lors de la saison dernière à cause de son irrégularité. Quelques jours après l'ouverture du mercato en France, il a clarifié son avenir entre Rhône et Saône.

OL : L'irrégularité de Bertrand Traoré pointée

Bertrand Traoré n'envisage pas de quitter l'OL maintenant

Bertrand Traoré a alterné le bon et le moins bon à l’OL lors de l’exercice 2019-2020 écourté par la pandémie de Covid-19. Il avait été pointé du doigt pour sa nonchalance et son inefficacité. À l’image de plusieurs joueurs offensifs de l’équipe, l’ailier droit n’a pas été décisif, tant en Ligue 1 qu’en Ligue des Champions . Pour preuve, il a marqué un seul but en 23 matchs disputés en championnat. Idem en C1 où l’international burkinabé a trouvé une seule fois le chemin des filets en 5 apparitions. Toutes compétitions confondues, le N°10 de l’OL compte 4 buts et 5 passes décisives délivrées, en 34 matchs joués.

Interrogé par le média burkinabé Sidwaya Sport sur son futur au sein du club rhodanien, Bertrand Traoré a laissé entendre qu’il n’envisage pas de quitter Lyon. « On ne quitte pas un club du standing de l’Olympique Lyonnais du jour au lendemain sans réfléchir, sauf si on ne veut plus de vous », a-t-il répondu. Le joueur de 24 ans a encore deux saisons de contrat à l’OL (jusqu’en juin 2022). Dès lors, il affirme qu’il « n’est pas à la rue » au point de chercher un point de chute. En effet, Bertrand Traoré a un objectif bien clair dans la capitale des Gaules. Il « veut continuer à grandir, à progresser et à franchir des paliers dans un projet sportif qui lui correspond et dont il est partie prenante ».