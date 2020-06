MHSC : Formation, Bernard Maraval annonce la couleur

Bernard Maraval, récemment nommé responsable du recrutement pour le centre de formation du Montpellier Hérault Sport Club (MHSC), a évoqué sa priorité pour renforcer les talents de ce centre. Pour le nouveau responsable montpelliérain, il faut désormais cibler dans la région héraultaise avant d’envisager d’aller chercher plus loin.

MHSC : Quelle méthode pour Bernard Maraval ?

Le Montpellier HSC veut parfaire les jeunes talents. Mais où dénicher les pépites à former ? Pour Bernard Maraval, il serait désormais inutile de chercher très loin. Selon le nouveau patron du recrutement pour le centre de formation du club, il faut d'abord former des joueurs originaires de la région héraultaise. « La priorité reste de recruter autour de Montpellier », a-t-il déclaré dans 100% Paillade. Pour le nouveau responsable de l’académie, cette politique va aider à gérer plus facilement les jeunes talents du centre de formation. « Quand vous sortez un enfant de sa famille, ce n’est jamais évident. Là, il est maintenu dans son environnement, c’est plus facile pour le joueur, mais aussi pour le club dans la gestion », a-t-il indiqué.

Des joueurs expérimentés également visés

Mais Bernard Maraval sait qu’une équipe, ce n’est pas seulement des joueurs du cru, mais également des éléments expérimentés venus d’ailleurs. Ces joueurs, il faudra aller les chercher hors de la région montpelliéraine. « Après, on essaie d’étendre le périmètre un petit peu pour se donner un peu plus de qualités et aller chercher des joueurs avec de gros potentiels », a-t-il reconnu. Mais ces joueurs venus d’ailleurs devront être des éléments de grande qualité capables de faire briller le MHSC. « Plus on s’éloigne, plus on essaie d’être exigeant pour amener de la qualité avec un nombre restreint de joueurs, avoir des groupes homogènes, nous permettant d’atteindre de très bons résultats », a prévenu le responsable du recrutement du centre de formation. Avec l'accent que comptent mettre les dirigeants de Montpellier sur la formation, une réponse efficace pourrait être apportée aux difficultés de renforcement de l'équipe première.