Atlético Madrid : La proposition indécente d'Enrique Cerezo

Alors que des doutes subsistent quant à l’issue de la Ligue des Champions, Enrique Cerezo voit grand pour l’ Atlético Madrid. Pour le président des Colchoneros, son club mérite d’être sacré si la C1 ne reprenait pas. Le dirigeant madrilène s’est expliqué.

Enrique Cerezo milite pour un sacre sur tapis vert de l’Atlético

Tombeur de Liverpool en Ligue des Champions, l’Atlético Madrid s’est qualifié pour les quarts de finale. Les Colchoneros n’avaient plus atteint ce stade de la compétition depuis 3 ans. Mais avec la suspension des compétitions, rien n’indique que la phase finale de la C1 pourrait reprendre sans anicroche. En cas d’arrêt de la compétition, du côté de l’ Atlético Madrid on croit tout de même à un sacre… sur tapis vert. Enrique Cerezo, le président de l’ Atlético Madrid, estime en effet que son club mérite la couronne pour avoir écarté Liverpool. « (…) Dans le cas où la Ligue des Champions ne pouvait être jouée à cause du coronavirus, il faudrait que le vainqueur soit celui qui a battu le champion sortant », a soutenu le dirigeant madrilène dans les colonnes de Mundo Deportivo.

Un sacre encore lointain pour Cerezo et l’ Atlético Madrid

Cette proposition paraît grossière. Surtout que l’UEFA prépare une reprise de la Ligue des Champions. L’instance doit en effet se réunir pour définir un nouveau format de la compétition. Les équipes devraient s’affronter dans un final 8 sur terrain neutre sans match retour. A la place de la capitale turque Istanbul, la finale pourrait se jouer à Lisbonne ou à Madrid. Comme pour dire que la proposition du président Enrique Cerezo est encore loin d’être réalisable. En cas de sacre sur tapis vert, le club madrilène serait certain de disputer la C1 la saison prochaine. Un billet facile, pourrait-on dire, surtout quand on regarde la position des Colchoneros en Liga. Les poulains de Diego Simeone ne pointent qu’à la 6e place du championnat. Ils ont encore 11 journées pour accrocher une place en Ligue des Champions via le rectangle vert.