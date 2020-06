PSG : Ces nouvelles de l'attaquant brésilien Neymar

L'attaquant du PSG, Neymar Jr, réfugié au Brésil depuis l'arrêt des compétitions pour cause de la pandémie de coronavirus, donne enfin signe de vie en France. Puisque le Paris Saint-Germain se prépare à reprendre les entraînements le 22 juin prochain, le natif de Mogi das Cruzes (Brésil) a décidé de réapparaitre.

Neymar bientôt à Paris pour la reprise

Après trois mois d’absence, Neymar va revenir à Paris. Comme le révèle L’Équipe, l’attaquant vedette du PSG devait quitter le Brésil dans la soirée de vendredi. Le joueur de 28 ans va donc être de la partie pour la reprise des entraînements du PSG. En effet, le club de la capitale compte reprendre le travail le 22 juin. À ce sujet, la direction parisienne avait exhorté ses joueurs sud-américains rentrés dans leurs pays pour le confinement, à revenir au plus tard le 15 juin. Ceci pour éviter qu’ils soient placés en quarantaine une fois de retour en Europe. Les États européens pourraient en effet durcir les conditions d’entrée sur le continent à partir de cette date. Ils pourraient ainsi imposer une période de quarantaine obligatoire pour les individus venant des zones fortement touchées par le coronavirus. Le Brésil fait notamment partie des pays les plus touchés avec plus de 800 000 cas positifs.

D’autres Sud-américains attendus, pas Choupo

C’est donc pour s’éviter ces ennuis que Neymar quitte le Brésil. Comme lui, son compatriote Thiago Silva avait décidé de rentrer au bercail. Selon L’Équipe, le capitaine du PSG devrait signer son retour d’ici mardi. Idem pour l’Uruguayen Edinson Cavani et le Costaricien Keylor Navas. Le défenseur auriverde Marquinhos lui avait déjà regagné Paris il y a une dizaine de jours. Actuellement en Allemagne, Eric-Maxim Choupo-Moting ne devrait pas revenir. Selon les informations de RMC Sport, le club de la capitale aurait décidé de se passer des services du Camerounais. Le contrat de celui-ci expire le 30 juin prochain et il ne sera pas renouvelé par le Leonardo, le directeur sportif brésilien.