OM Mercato : Villas-Boas sort la liste des postes à renforcer

En l’absence d’un directeur sportif, André Villas-Boas aurait pris les commandes pour piloter le mercato estival de l’OM. L’entraîneur de l’Olympique de Marseille aurait même déjà défini ses priorités estivales.

André Villas-Boas aux commandes pour le mercato ?

Andoni Zubizarreta limogé le mois dernier, l’OM n’est pas encore parvenu à recruter un nouveau directeur sportif. Or, le mercato estival franco-français est ouvert depuis lundi dernier et il n’est pas question pour l’Olympique de Marseille d’être à la traîne. De ce fait, André Villas-Boas semble avoir revêtu le costume de directeur sportif à titre provisoire pour procéder, si possible, aux premiers recrutements. Le Phocéen assure que c’est le technicien portugais « qui appelle en direct les agents, y compris français, pour leur faire part de ce qu'il cherche » pour renforcer son effectif cet été.

Quelles priorités pour le Portugais ?

Le site pro-OM annonce que le Lusitanien souhaite en priorité recruter à trois postes pour renforcer ses rangs. Il s’agit d’attirer un défenseur central. Un poste pour lequel André Villas-Boas voudrait convaincre le FC Porto de lui prêter Diogo Leite. Le patron du banc marseillais souhaiterait également signer un attaquant. Pour cela, il aurait jeté son dévolu sur Mbaye Niang. Mais le média indique qu’aucune négociation n’est encore ouverte avec le Stade Rennais, pas plus qu’avec l’international sénégalais, malgré le désir de ce dernier de défendre les couleurs de l’OM la saison prochaine. Le stratège olympien souhaiterait enfin attirer un jeune milieu récupérateur. Pour ce dernier poste, le profil recherché n’est pas celui d’un titulaire, mais d’un joueur capable d’entrer dans la rotation, puis de combler un départ de Boubacar Kamara cet été ou l’été prochain. Trois renforts qui devraient permettre à l'écurie provençale de présenter un effectif plus solide pour les grandes échances de la saison prochaine.