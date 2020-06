RC Lens Mercato : L'arrivée de Jonathan Clauss se précise

En fin de contrat avec Arminia Bielefeld, Jonathan Clauss va rejoindre le RC Lens cet été. Selon La Voix du Nord, le latéral va signer son contrat avec les Sang et Or à la fin du mois de juin.

Jonathan Clauss au RC Lens à la fin du mois ?

Longtemps annoncé du côté du RC Lens, Jonathan Clauss devra encore attendre avant de parapher son contrat avec le Racing. Si la Ligue 1 est arrêtée, le championnat allemand se joue encore. Et comme le souligne La Voix du Nord, la prochaine recrue lensoise ne devrait signer son contrat qu’une fois la saison terminée en Allemagne. La Bundesliga a établi des règles strictes pour les joueurs. Le latéral droit d’Arminia Bielefeld (D2 Allemande) doit limiter autant que possible les contacts avec l’extérieur. Raison pour laquelle l’officialisation du joueur de 27 ans tarde et devrait survenir après le 28 juin, date prévue pour la dernière journée de la D2 allemande. Clauss ne devrait pas rejoindre l’Artois les mains vides. Actuel leader avec son club, il a l’occasion de remporter le championnat avant de signer son retour au bercail.

Clauss, un joli coup à 0 € pour le RC Lens

Jonathan Clauss réalise une saison de haute facture pour sa dernière année en Allemagne. Le Strasbourgeois compte en effet 3 buts et 10 passes décisives en 32 matches toutes compétitions confondues. Il n’est donc pas étonnant que le RC Lens ait flairé le coup. Une excellente affaire pour les Sang et Or qui ne devront pas verser d'indemnité de transfert pour Clauss. Le joueur formé au RC Strasbourg n’a pas prolongé son contrat et va quitter Arminia Bielefeld en tant que joueur libre. A défaut de connaître la D1 allemande la saison prochaine, Jonathan Clauss découvrira l’élite du football français avec le club artésien.