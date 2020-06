Stade Brestois : Signature imminente de Franck Honorat ?

Arrivé à l’ASSE le 28 août 2018, Franck Honorat pourrait quitter le Forez cet été. Désireux de signer le milieu offensif de 23 ans, le Stade Brestois serait proche de conclure l’affaire contre une nouvelle offre qui aurait convaincu les dirigeants stéphanois.

Franck Honorat en route pour le Stade Brestois ?

Classé 14e de Ligue 1 à l’issue de la saison arrêtée à 28 matches, le Stade Brestois s’est maintenu dans l’élite pour la saison prochaine. Mais pour les Brestois, l’objectif, c’est de faire mieux pendant la saison 2020-2021. Pour cet objectif, le club bestois voudrait se renforcer cet été. Les recruteurs brestois ont donc coché le nom de Franck Honorat parmi leurs priorités offensives estivales. Et de l’avis de plusieurs observateurs, dont Manu Lonjon, l’ancien Sochalien serait en passe de signer au Stade Brestois. Ainsi, l’ex-Clermontois pourrait ne pas être présent à l’Etrat mercredi prochain, jour de la reprise de l’entraînement de l’AS Saint-Etienne.

Quelle offre des Brestois pour le Stéphanois ?

L’imminence de la signature de Franck Honorat, pourtant lié jusqu’en juin 2023, suscite forcément des questions sur le montant de l’offre formulée par le Stade Brestois. Manu Lonjon avait évoqué une offre de 5 millions d’euros. Mais ce samedi, Le Progrès annonce une proposition comprise entre 3.5 et 4.5 millions d'euros, hors bonus et pourcentage à la revente. Cette offre alléchante aurait convaincu les dirigeants stéphanois de céder le natif de Toulon, dont la signature ne serait plus qu’une question de quelques jours, voire de quelques heures.