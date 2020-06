ASSE : Préparation estivale, deux matchs amicaux déjà fixés

En attendant la reprise effective de ses activités, l’ ASSE élabore son programme de préparation. Et Claude Puel a déjà deux matchs amicaux sur le calendrier de son équipe.

L'ASSE de retour à l'Etrat le 17 juin

L’ASSE va reprendre le chemin de son centre d’entrainement le mercredi 17 juin afin de démarrer la préparation de la saison 2020-2021. La direction de l’AS Saint-Étienne ainsi que le staff technique et médical s’activent pour la mise en place du dispositif sanitaire, vu l’épidémie de Covid-19, afin de recevoir le capitaine Loïc Perrin et ses coéquipiers à L’Etrat. « Le groupe professionnel de l'AS Saint-Étienne reprendra l'entrainement le mercredi 17 juin. La phase de reprise débutera par plusieurs jours consacrés à des tests médicaux, physiques et de dépistage du Covid-19 », a communiqué le club ligérien, sur son site internet, le 8 juin dernier.

Matchs amicaux : ASSE - Grenoble et ASSE - ESTAC programmés

Avant l’officialisation du programme complet de la reprise avec les dates et horaires précis des entrainements, l’ASSE est située sur deux matchs amicaux. Claude Puel et ses hommes affronteront ceux de Laurent Batlles à Saint-Étienne le 28 juillet. Ancien coach de la réserve des Verts, ce dernier est l’entraineur de l’ES Troyes AC (Ligue 2) depuis juin 2019. C’est d’ailleurs le club aubois qui a dévoilé le match contre l’ASSE dans son programme de préparation. Bien avant le rendrez-vous contre les Troyens, les Stéphanois devraient affronter Grenoble Foot 38 le 17 juillet dans le Forez. Mais contrairement au match contre l’ESTAC, celui-ci n’est confirmé ni par l’AS Saint-Étienne ni par le GF38.