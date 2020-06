MHSC : Ben Arfa, Hilton pointe ce qui a freiné sa carrière

Vitorino Hilton, emblématique capitaine du Montpellier Hérault Sport Club (MHSC), s’est confié dans un live avec L’Equipe. Le défenseur central montpelliérain a évoqué son ancien coéquipier à l’OM, Hatem Ben Arfa, avec des mots tantôt flatteurs, tantôt accablants.

Vitorino Hilton littéralement emballé par Hatem Ben Arfa

Vitorino Hilton connaît une longévité exceptionnelle de footballeur professionnel de haut niveau. A 42 ans, le défenseur central brésilien a prolongé son contrat de 1 an supplémentaire avec le Montpellier HSC. Au moment d’évoquer le joueur qui l’a le plus marqué au cours de sa très longue carrière, le Montpelliérain n’a pas hésité à citer Hatem Ben Arfa, son ex-coéquipier à l’Olympique de Marseille. Selon Vitorino Hilton, le milieu offensif français est le joueur le plus doué avec qui il a joué. « Le joueur le plus fort avec lequel j’ai joué ? Pour moi, c’est Hatem Ben Arfa, à Marseille. C’est un des joueurs les plus forts que j’ai côtoyés », a déclaré le Brésilien.

Hatem Ben Arfa, un gâchis ?

Après avoir joué pour plusieurs clubs, Hatem Ben Arfa évolue actuellement à Valladolid (Liga). Vitorino Hilton croit que l’ancien Lyonnais n’a pas connu la gloire qu’il méritait au regard de son immense talent. « C’est dommage qu’il n’ait pas fait une longue carrière. Avec son talent, il aurait mérité de jouer dans un grand club », a déploré le capitaine du MHSC. Mais le doyen des joueurs de Ligue 1 sait ce qui a manqué à l’ex-Parisien, à savoir la discipline et le professionnalisme. « Après, on sait tous que, dans le football, il n’y a pas que le talent qui compte. Il y a plusieurs aspects : le comportement du joueur, le professionnalisme », a-t-il estimé avant de conclure : « Il a peut-être manqué d’un peu de professionnalisme pour y arriver. »