Stade Brestois : Coup de froid dans le dossier Adrian Grbic

Comme d’autres écuries de Ligue 1, le Stade Brestois est intéressé par Adrian Grbic. Mais comme l’a soulevé Grégory Lorenzi, le directeur sportif de Brest, le club breton ne va pas faire des folies pour le buteur de Clermont.

Le message de Grégory Lorenzi à Clermont pour Adrian Grbic

Auteur de 17 buts et 4 passes décisives en Ligue 2 la saison dernière, Adrian Grbic a répondu aux attentes du Clermont Foot. Recruté l’été dernier, l’attaquant autrichien s’est vite adapté à son nouveau club. Bien que sous contrat jusqu’en 2022, l’avant-centre de 23 ans ne devrait pas vivre une nouvelle saison avec le club auvergnat. Le natif de Vienne est en effet sur les tablettes de plusieurs clubs de l’élite, dont le Stade Brestois qui est cité parmi ses nombreux courtisans. Le club finistérien aurait même déjà formulé une offre pour le buteur autrichien qui s’élèverait à 6 millions d’euros. Directeur sportif de Brest, Grégory Lorenzi a prévenu qu’il ne proposera pas plus à Clermont. « Il y a des sphères dans lesquelles on n’ira pas », a-t-il déclaré selon les propos rapportés par Ouest France.

Déjà des plans B pour le Stade Brestois ?

A Brest, d’autres pistes sont explorées en cas d’échec du dossier Adrian Grbic. Le club breton convoite ainsi les Stéphanois Franck Honorat et Vagner Dias. De même, le SB29 a déjà signé un renfort offensif en la personne de Jérémy Le Douaron. L’attaquant de 22 ans s’est engagé pour un an plus deux saisons optionnelles. Il arrive en provenance du Stade Briochin. Avec ses 10 réalisations, il a été l’un des acteurs clés de la promotion du club en National.