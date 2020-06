OM : Bonne nouvelle, Eyraud et Villas-Boas se réconcilient

Les relations entre les deux hommes s’étaient suffisamment dégradées suite au limogeage d’Andoni Zubizarreta du poste de directeur sportif de l’OM. Mais aux dernières nouvelles, Jacques-Henri Eyraud et André Villas-Boas auraient enterré la hache de guerre et seraient même ensemble aux commandes pour le mercato estival de l’Olympique de Marseille.

Fin des tensions entre Jacques-Henri Eyraud et Villas-Boas ?

Les deux hommes forts de l’OM avaient été proches de se séparer après le licenciement surprise d’Andoni Zubizarreta. En effet, André Villas-Boas avait lié son avenir à l’OM à celui de l’Espagnol, responsable de son arrivée sur le banc fin mai 2019. Le technicien portugais avait même menacé de quitter l’écurie olympienne pour protester contre le départ de l’ancien Barcelonais. Ce qui aurait provoqué une crise majeure, voire un limogeage de Jacques-Henri Eyraud, sachant qu’André Villas-Boas est très populaire auprès des supporters. Mais après des moments de vives tensions, le président marseillais et son entraîneur auraient décidé de faire la paix. Le Phocéen assure tenir de plusieurs témoignages que les relations entre le président et le coach « ne sont pas si mauvaises que cela en ce moment, et les deux hommes s'entendent mieux qu'on veut bien le dire ».

Le président et l’entraîneur à la manoeuvre pour le mercato ?

Toujours d’après le site pro-OM, Jacques-Henri Eyraud et André Villas-Boas se sont réconciliés au point de manoeuvrer ensemble pour le mercato estival de l’Olympique de Marseille, en l’absence d’un directeur sportif. « En tout cas, ils mènent actuellement de concert les négociations de ce mercato… », indique le média. Et des priorités auraient même déjà été arrêtées en vue du renforcement de l’effectif olympien la saison prochaine.