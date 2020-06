OL Mercato : Deux cadors sur Rayan Cherki, Aulas confirme

Rayan Cherki a fait ses premières apparitions avec l’OL en Ligue 1 lors de l’exercice 2019-2020, sous les ordres de Rudi Garcia. Pétri de talent, il a attiré l’attention de clubs huppés sur lui.

OL : Rayan Cherki sur les tablettes du Real Madrid et Manchester United

À seulement 16 ans, Rayan Cherki est déjà impressionnant sous le maillot de l'OL. Lancé en Ligue 1 la saison dernière, il a séduit de grosses écuries. Jean-Michel Aulas confirme d'ailleurs l’intérêt de deux cadors européens pour le milieu offensif formé à l’Olympique Lyonnais. « Les deux clubs intéressés quand nous avons emporté la décision étaient le Real Madrid et Manchester United », a-t-il validé, sur Telefoot. Le président de l’OL prédit un avenir radieux à Rayan Cherki et promet de le soutenir dans sa progression. « Il y a la volonté qu'il réussisse avec Lyon. Nous voulons l'accompagner et c'est pour cela aussi que nous faisons en sorte que les choses soient progressives », a-t-il expliqué.

Aulas rêve d'un transfert colossal de Rayan Cherki

La pépite avait signé son premier contrat professionnel avec son club formateur. Le club rhodanien lui avait offert un premier contrat professionnel le 7 juillet 2019, alors qu’il n’avait pas encore 16 ans « C'est incontestablement un joueur qui va aller tout en haut. C'est pourquoi nous avons fait l'effort pour le signer », a rappelé Jean-Michel Aulas, exprimant ainsi l’espoir placé en Rayan Cherki. Le dirigeant se projette en effet sur le futur transfert de ce dernier, à des dizaines de millions. Pour rappel, le contrat du natif de Lyon est valide jusqu'en juin 2022, soit pour deux saisons encore.