Stade Rennais : Des mesures imminentes pour assurer la relève

L’immense succès d’Eduardo Camavinga aurait suscité des envies chez les autres jeunes talents de la réserve du Stade Rennais. Un vivier abondant où plusieurs pépites seraient chaudes pour venir renforcer les rangs du groupe A.

Stade Rennais : plusieurs jeunes intégrés au groupe A cet été ?

Eduardo Camavinga a ouvert la voie. Inspirés par la brillante réussite du minot de 17 ans, d’autres réservistes du Stade Rennais auraient décidé de se faire une place dans le groupe professionnel de Julien Stéphan. Ce qui est une bonne nouvelle pour l’entraîneur breton qui dispose ainsi d’un vivier interne bien garni où il peut piocher pour renforcer son effectif en vue des grandes échéances de la saison prochaine. Selon les informations de L’Equipe ce samedi, il s’agit du jeune attaquant Yann Gboho (19 ans, 1 but et 1 passe décisive en 8 matches de Ligue 1 cette saison). En fin de contrat en juin prochain, le prodige serait chaud pour prolonger et les négociations auraient déjà débuté. Est également cité Lucas Da Cunha (19 ans, 2 matchs de Ligue 1 cette saison), avec qui les discussions pour une prolongation ont repris. Il y a aussi les jeunes revenus de prêts comme Lilian Brassier (20 ans) et Armand Laurienté (21 ans), déterminés à s’imposer désormais dans le groupe A du Stade Rennais. Enfin, Andy Diouf, Noah Françoise, Lesley Ugochukwu, Loum Tchaouna et Mathis Abline pourraient signer leur premier contrat professionnel.

Une pépite sur le départ malgré tout ?

En revanche, Brandon Soppy (18 ans) ne donne pas l’impression de vouloir s’imposer avec les Bretons. D’après le quotidien sportif, le prodige pourrait quitter le Stade Rennais la saison prochaine dans l’espoir de gagner plus de temps de jeu ailleurs. Des clubs allemands seraient attirés par son profil. Il s’agit du Borussia Mönchengladbach, Augsbourg et Leipzig.