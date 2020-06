RC Lens, Amiens Mercato : Kakuta, grand pas du Racing Club

Le RC Lens travaille toujours sur la piste menant vers Gaël Kakuta. Même si le dossier traine depuis des semaines, le Racing Club a fait un grand pas ces dernières heures.

Accord annoncé entre le RC Lens et Gaël Kakuta

Cible prioritaire du RC Lens dès la validation du retour du club en Ligue 1, Gaël Kakuta n’est toujours pas un joueur des Sang et Or. Cependant, les derniers échos sur le dossier du milieu offensif d’Amiens SC indiquent une avancée notable des Artésiens. Si l’on en croit les informations de L’Équipe, le Racing Club a arraché un accord au joueur de 29 ans formé à La Gaillette. L’accord porte sur les conditions salariales et la durée de contrat de ce dernier. Gaël Kakuta et le RC Lens se sont entendus sur un contrat de trois saisons, soit jusqu'en juin 2023, selon la source. Pour mémoire, le natif de Lille a fait sa formation à Lens entre 1999 et 2007, avant de rejoindre Chelsea.

Le RC Lens doit maintenant trouver un accord avec Amiens SC

Les responsables du RC Lens doivent maintenant trouver un terrain d’entente avec leurs homologues amiénois. Espérant jouer en Ligue 1 la saison prochaine grâce à la décision du Conseil d'État, les dirigeants du club picard réclament 5 M€ pour transférer leur joueur, sous contrat jusqu’en 2022. Or, l’offre du Racing Club est estimée à 4 M€. Amiens SC avait recruté Gaël Kakuta au Rayo Vallecano (en Espagne) pour un montant de 3 M€ en août 2019, et selon le site spécialisé Transfermarkt, il vaut aujourd’hui 2,8 M€ sur le marché des transferts. La saison dernière, il a pris part à 24 matchs avec l'équipe amiénoise, a marqué 2 buts et délivré 5 passes décisives.