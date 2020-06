OM : Head of football, Rolland Courbis milite pour un nom

Pour remplacer numériquement Andoni Zubizarreta limogé le mois dernier, l’OM voudrait nommer un directeur du football. Alors que des noms ont déjà filtré, Rolland Courbis croit savoir qui ferait l’affaire de l’Olympique de Marseille.

Des candidats pour succéder à Andoni Zubizarreta

Andoni Zubizarreta n’est plus le directeur sportif de l’OM depuis le 14 mai dernier. Son départ laisse un vide qu’il faudra combler. Mais cette fois, les dirigeants de l’Olympique de Marseille souhaitent nommer un directeur du football, une fonction assez différente de celle de directeur sportif. Pendant longtemps, le nom d’Olivier Pickeu a fait la course en tête. Présenté comme le grand favori des dirigeants marseillais, l’ancien manager général du SCO Angers n’a cependant pas encore été reçu par le président Jacques-Henri Eyraud. D’où des doutes sur la volonté de ce dernier de confier le poste à l’homme de 50 ans. De quoi susciter d’autres candidatures, dont celle de Michael Emenalo, ancien directeur sportif de l’AS Monaco, et de Fabrizio Ravanelli, ex-attaquant de l’OM (1997-1999). En l’état actuel des informations, tels sont les 3 noms connus désireux de remplacer le responsable espagnol.

Le choix de Rolland Courbis connu

Ancien entraîneur de l’OM, Rolland Courbis ne rate jamais une occasion de s’exprimer sur les points chauds de l’actualité du club. Sur les antennes de RMC Sport, le consultant a validé la candidature de Fabrizio Ravanelli, intervenu récemment sur La Chaîne L’Equipe pour se présenter comme le meilleur choix que pourrait faire le club olympien. Et les arguments de l'Italien sont reçus 5/5 par l'ex-coach phocéen. « Ravanelli à l’OM ? Pourquoi pas ? Il aime le football. C’est quand même un nom. Il a des connaissances. Il peut apporter une certaine compétence à l’Olympique de Marseille où il en manque peut-être un peu, des gens compétents… », s’est enflammé Rolland Courbis sur les ondes de la radio sportive.