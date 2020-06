OL Mercato : Pierre Kalulu en direction de l’AC Milan

Alors que les dirigeants de l’ OL espéraient une réponse positive de Pierre Kalulu cette semaine, il semblerait filer tout droit vers l’AC Milan en Serie A.

OL : Visite médicale pour Pierre Kalulu à l'AC Milan

Pierre Kalulu est en fin de contrat stagiaire à l’OL le 30 juin. Après avoir reçu une proposition de Juninho pour un nouveau bail, le jeune défenseur semble avoir tourné le dos à son club formateur. D’après les informations de Sky Sport Italia, il est attendu en Lombardie pour passer sa vite médicale et si possible s’engager avec l’AC Milan. Pierre Kalulu et ses représentants se prépareraient pour le voyage prévu lundi, si les conditions sont réunies pour le déplacement en Italie. Les Rossoneri auraient déjà apprêté un contrat longue durée de 5 ans pour l’arrière latéral droit l’OL.

Pierre Kalulu, un pur produit de l'académie de l'OL en fuite

Pierre Kalulu (20 ans) est un pur produit de l’Olympique Lyonnais. Il avait 8 ans quand il a intégré l’académie du club rhodanien. Il a donc fait toutes ses classes au sein du club de sa ville natale sans avoir pu franchir le dernier palier. Barré par les joueurs aguerris au sein de l’équipe professionnelle, le cadet d’Aldo Kalulu et de Gédéon Kalulu (tous formés à l’OL) a décidé d’aller voir ailleurs. Son objectif, faire décoller sa carrière. Concernant la concurrence lyonnaise, les Gones possèdent Léo Dubois, Rafael et Kenny Tete au même poste que Pierre Kaluku.

Juninho et Rudi Garcia espéraient la signature du jeune défenseur

Juninho et Rudi Garcia espéraient pourtant conserver l'International Tricolore U20. « On discute avec Pierre pour la signature de son premier contrat professionnel. On espère une réponse favorable cette semaine », avait assuré le directeur sportif brésilien lors de la présentation officielle de la recrue Tino Kadewere, mercredi dernier. « J’espère que Pierre Kalulu va faire le bon choix de rester dans son club de cœur. Il peut jouer à deux postes (défense latérale et centrale) », avait confié l’entraineur des Lyonnais. À noter que le cadet des Kalulu a joué 7 matchs avec la réserve de l'OL en tant que capitaine en Youth League la saison dernière.