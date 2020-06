LOSC Mercato : Thiago Maia justifie son échec avec Lille

Rentré au Brésil en janvier, Thiago Maia est actuellement prêté avec option d’achat au CR Flamengo. Le milieu de terrain est revenu sur son passage difficile au LOSC avec qui il est encore sous contrat jusqu’en 2022.

Les confidences de Thiago Maia sur son passage raté au LOSC

Devenu un flop au LOSC, Thiago Maia a trouvé une porte de sortie en janvier. Le milieu de terrain brésilien a rejoint Flamengo où il est prêté pour 18 mois avec option d’achat. Le joueur de 22 ans se sent mieux au bercail, loin des contraintes de Lille. L’ancien joueur de Santos s’est d’ailleurs exprimé sur ses difficultés chez les Dogues. « (…) Quand je jouais à Santos, je jouais librement, je jouais heureux, et quand je suis arrivé à Lille, c’était complètement différent, une autre culture, une autre langue. Donc oui, j’ai pensé à abandonner », a confié Thiago Maia au micro du média brésilien Esporte Interativo.

Un aller sans retour pour Maia ?

De retour au bercail, le milieu de terrain a déjà joué 3 matches, dont deux comme titulaire, avec Flamengo. S’il est encore sous contrat jusqu’en 2022 avec Lille, le club nordiste espère que la formation carioca finira par lever l’option d’achat de Maia. Le board lillois veut au moins récupérer 7 millions d’euros, soit la moitié de ce qu’il a dépensé en 2017 pour recruter l’ancien joueur de Santos. Au LOSC depuis deux saisons et demie, Thiago Maia n’a jamais réussi à s’imposer chez les Dogues. Il a vu son temps de jeu s’amenuiser au fil des saisons. Avant son départ, le Brésilien n’avait d’ailleurs joué que 4 matches et 111 minutes. Au total, il a disputé 68 matches avec le Lille OSC pour un but et une passe décisive.