OM : Premier contrat pro, Niels Nkounkou pose ses conditions

L’OM a frappé un grand coup vendredi avec la signature du premier contrat professionnel de 5 jeunes talents du centre de formation. Niels Nkounkou, avec qui les négociations traînent encore, aurait posé deux conditions pour la signature de son premier contrat professionnel à l’Olympique de Marseille.

Niels Nkounkou fait savoir ses conditions

En attendant de signer des joueurs expérimentés, l’OM a pioché massivement dans son centre de formation pour renforcer l'effectif d'André Villas-Boas. Vendredi, 5 pépites de la Commanderie ont signé leur premier contrat professionnels. Il s’agit de Nassim Ahmed (19 ans), Cheick Souaré (17 ans), Ugo Bertelli (16 ans), Jores Rahou (17 ans) et Richecard Richard (18 ans). Mais pour le jeune latéral gauche Niels Nkounkou, il faudra encore attendre. Selon les informations de La Provence ce samedi, le prodige de 19 ans n’est pas pressé de signer son premier contrat professionnel malgré la fin de son bail le 30 juin. Convoqué 2 fois cette saison par André Villas-Boas, le jeune défenseur voudrait connaître le nom du futur directeur du football et demande des garanties sur son temps de jeu avec le groupe A avant de signer son premier contrat professionnel. Une position qui embarrasserait l’OM car la reprise de la saison approche à grands pas et le minot ne manque pas de prétendants.

Des prétendants à l’affût pour le prodige marseillais ?

En février dernier, Foot Mercato annonçait l’intérêt de clubs de Serie A et de Premier League pour l’ex-pensionnaire de l’Entente Sannois Saint-Gratien. Ce samedi, le quotidien régional signale que l’OGC Nice est attiré par le profil de Niels Nkounkou. De quoi inquiéter les dirigeants marseillais qui n’ont certainement pas envie de vivre un cas à la Isaac Lihadji…