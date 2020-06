Real Madrid : Zinedine Zidane de retour avec deux renforts

Le Real Madrid va signer son retour à la compétition dimanche avec la réception d’Eibar. Zinedine Zidane pourra compter sur Eden Hazard et Marco Asensio, deux blessés de longue date.

Zinedine Zidane peut compter sur Hazard et Asensio

Une excellente nouvelle vient de tomber pour les aficionados du Real Madrid. Samedi, Zinedine Zidane a annoncé le retour à la compétition de deux blessés longue durée. Le technicien madrilène a ainsi indiqué qu’il pouvait de nouveau compter sur Eden Hazard et Marco Asensio. « La bonne nouvelle, c'est qu'ils ont tous les deux eu le temps de se préparer. Asensio s'entraîne normalement tout comme Hazard. Ils sont tous deux disponibles et c'est une excellente nouvelle pour nous », a déclaré Zidane en conférence de presse. Le retour de l’attaquant belge n’était attendu que la saison prochaine après sa blessure à la cheville en février. Mais avec l’interruption des compétitions, Eden Hazard pourra donc finir la saison avec le Real. Quant à Marco Asensio, il est blessé depuis juillet 2019, son retour était attendu en deuxième partie de saison.

Le Real Madrid prêt à affronter Eibar dimanche ?

Avec les retours d’Eden Hazard et Marco Asensio, Zinedine Zidane tient des renforts de poids pour finir la saison. Le Real Madrid est à la lutte pour le titre en Liga. La Maison Blanche doit également laver l’affront subi au Bernabeu en Ligue des Champions contre Manchester City. La bande à Sergio Ramos avait en effet été battue (1-2) par les Cityzens lors du huitième de finale aller. Reste maintenant à savoir si le coach du Real va lancer Hazard et Asensio dimanche contre Eibar. La seule certitude jusqu’ici est qu’il ne pourra pas compter sur quatre joueurs contre la formation basque. Lucas Vazquez, Nacho Fernandez, Luka Jovic et Mariano Diaz sont tous forfaits pour cette affiche.