OL Mercato : L’avis de Raymond Domenech sur la piste Godin

A la recherche d’un nouveau défenseur central, l’ OL multiplie les pistes. Le dernier nom évoqué à ce sujet est celui de Diego Godin. Ancien sélectionneur des Bleus, Raymond Domenech a donné son avis sur cette potentielle recrue.

Diego Godin à l’ OL, la réaction de Raymond Domenech

Peu satisfait des performances de ses centraux Marcelo, Andersen et Denayer, Juninho est à la quête d’un nouveau défenseur. Vendredi, RMC Sport a révélé que le directeur sportif lyonnais se serait renseigné sur Diego Godin et les signaux sont plutôt au vert. L’Inter Milan ne rechignerait pas à céder son expérimenté défenseur uruguayen de 34 ans cet été. Ancien joueur de l’OL, Raymond Domenech voit ce transfert d’un bon œil. L’ancien sélectionneur des Bleus juge que l’international uruguayen est « un vrai joueur ». « Godin est capable de marquer quelques buts de temps en temps. Il peut amener des choses, il a vécu des expériences et c’est un joueur d’une solidité à toute épreuve », a souligné le technicien de 68 ans.

Godin sur le départ à l’Inter ?

Diego Godin a rejoint l’Inter Milan l’été dernier. Mais le défenseur est loin de faire l’unanimité à Giuseppe Meazza. La faute à ses nombreux pépins physiques. L’ancien de l’Atlético Madrid n’a disputé que 16 matches de Serie A, dont 12 en tant que titulaire. L’actuel 3e de Serie A ne serait pas contre le fait de se séparer de l’un de ses plus gros salaires au prochain mercato. Celui-ci avait rejoint les Nerazzurri en tant que joueur libre. Sa valeur marchande est estimée à moins de 10 millions d’euros, mais comme le révélait RMC, le salaire de l’Uruguayen pourrait poser problème à l’OL.