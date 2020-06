LOSC Mercato : Le Covid-19 fait sa première victime estivale

En raison de la crise économique provoquée par le Covid-19, le LOSC va devoir dégraisser son effectif lors du mercato estival. Les dirigeants de Lille OSC ont déjà fait savoir à un joueur qu’il ne serait pas conservé la saison prochaine.

Le LOSC en crise économique ?

Le Covid-19 n’a pas fait qu’arrêté prématurément la saison en France. La pandémie a également provoqué une crise économique au sein de la plupart des clubs, français ou européens. Rien d'étonnant à cela vu qu’il n’y a plus de billetterie, ni de droits TV. Un manque à gagner qui a asséché les caisses de plusieurs clubs, dont le LOSC. Les dirigeants de Lille OSC ont donc décidé de dégraisser l’effectif à disposition de Christophe Galtier. Et le premier joueur non conservé est déjà connu.

Nicolas Gaitan non-conservé par les Lillois

Prêté par Chicago Fire (MLS) l’hiver dernier, l’Argentin de 32 ansNicolas Gaitan ne sera pas conservé par le LOSC la saison prochaine. Avec 4 matches de Ligue 1 avant l’arrêt prématuré de la saison, l’ancien milieu offensif du Benfica Lisbonne n’était certainement pas au centre des plans de Christophe Galtier. Mais le club du nord de la France a évoqué des raisons liées à la pandémie de coronavirus pour se séparer de l’ex-attaquant de l’Atletico Madrid. « En raison du contexte (Covid-19), Nicolas Gaitan ne continuera pas l'aventure chez les Dogues », ont en effet posté les Lillois sur leur compte Twitter avant d’ajouter : « Merci pour ces quelques mois chez les Dogues Nico, le LOSC te souhaite le meilleur pour la suite. »