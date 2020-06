Stade de Reims : Disasi, un prétendant veut casser la baraque

Malgré une offre de 15 millions d’euros de Wolverhampton, un nouveau prétendant aurait affiché son intérêt pour Axel Disasi, joueur du Stade de Reims. De quoi prévoir un mercato estival mouvementé pour le jeune défenseur central français ?

La Real Sociedad désormais aux trousses d’Axel Disasi ?

Impérial en défense centrale cette saison, Axel Disasi est certainement l’un des grands artisans du bon parcours du Stade de Reims (6e de Ligue 1). Un classement qui permet au club champenois de participer à la prochaine Ligue Europa, mais cela pourrait se passer sans le géant défenseur central de 1m90. En effet, déjà convoité par plusieurs clubs pour ce mercato estival, le Rémois de 22 ans voit encore la liste de ses prétendants s’allonger. Selon le média espagnol Estadio Deportivo, il s’agit de la Real Sociedad. L’ancien du Paris FC serait visé par le club basque pour compenser un départ de Diego Llorente (26 ans).

Le Rémois, mission compliquée pour la Real Sociedad

Convoité par le Milan AC, le FC Séville, Arsenal, Southampton…, Axel Disasi est estimé à 7 millions d’euros. Mais les Wolves auraient déjà proposé 15 millions d’euros cet été, l’objectif étant de tuer toute concurrence. Pour avoir une chance de signer le prodige champenois, la Real Sociedad devra proposer plus. Or, en ces temps de crise économique, offrir plus de 15 millions d’euros pourrait s'avérer difficile. Autre difficulté dans le dossier, une éventuelle prolongation d’Axel Disasi. Conscients que le contrat du natif de Gonesse expire en juin prochain, les dirigeants rémois voudraient le prolonger afin de le revendre plus cher… Enfin, la pépite rémoise préfèrerait évoluer prochainement au FC Séville. La Real Sociedad est donc prévenue et va devoir batailler.