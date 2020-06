LOSC Mercato : Nicolas Gaitan sort la raison de son départ

Arrivé à Lille en janvier, Nicolas Gaitan ne sera pas conservé par le LOSC. Après l’annonce officielle du club, le milieu argentin a réagi sur les réseaux sociaux.

Nicolas Gaitan s’explique sur son départ du LOSC

Dans les tuyaux depuis plusieurs jours, le LOSC a officialisé le départ de Nicolas Gaitan samedi. Arrivé en janvier, le milieu argentin n’a disputé que quatre matches avec le club nordiste. Dans un post sur Instagram, le milieu offensif argentin a justifié son départ de Lille par la crise financière qui accompagne la situation sanitaire actuelle. « En raison de la situation actuelle, nous avons décidé d'un commun accord avec le club de ne pas utiliser l'option d'extension de mon contrat », a écrit l’ancien joueur de l’Atlético Madrid. L’Argentin s’était engagé jusqu’à la fin de la saison, plus deux ans en option, avec le Lille OSC. Mais au vu du salaire du joueur et des finances du club affectées par la crise qu’entraîne le coronavirus, Lille ne pouvait pas conserver le joueur de 32 ans.

Les adieux de Gaitan à Lille

Dans sa sortie, Nicolas Gaitan en a profité pour faire ses adieux au LOSC et à ses supporters. « Je remercie les joueurs, les gens et toute l'équipe du LOSC pour la façon dont ils m'ont reçu et traité pendant mon séjour à Lille. Je vous souhaite le meilleur pour cette saison. Un gros câlin pour tout le monde ! Nico », a poursuivi le milieu. L’international argentin (19 sélections/2 buts) devra désormais se trouver un nouveau point de chute après un passage loin d’être mémorable à Lille. Au total, il n’aura disputé que 50 minutes sous la tunique lilloise sans se montrer décisif.