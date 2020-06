OGC Nice Mercato : Encore des prétendants pour Youcef Atal

Jean-Pierre Rivère s’était montré ferme quant à l’avenir de Youcef Atal qu'il ne voyait pas quitter l' OGC Nice ce mercato estival. La pépite algérienne suscite pourtant toujours la convoitise. Des formations étrangères sont à l’affût pour recruter le latéral droit niçois de 24 ans.

OGC Nice Mercato : Youcef Atal courtisé sur le marché

La dernière sortie de Jean-Pierre Rivère n’aura pas éloigné comme il l’espérait les courtisans de Youcef Atal. Au micro de Nice-Matin, le président de l’ OGC Nice avait fermé la porte à un départ de son poulain ce mercato estival. « On souhaite le conserver, et on va le conserver », avait-il clamé. Sauf que la liste des prétendants d’Atal continue de s’allonger. Foot Mercato révèle ainsi que deux clubs étrangers sont toujours intéressés par le latéral algérien. Le média rapporte que Naples et Wolverhampton sont à l’affût pour tenter de recruter le défenseur de 24 ans. Des discussions auraient même eu lieu avec l’entourage de l’international algérien (19 sélections/1 but).

OGC Nice Mercato : Quel avenir pour Atal ?

Alors que le mercato international n’a pas encore ouvert ses portes à l’étranger, l’avenir de Youcef Atal reste flou malgré les assurances de Jean-Pierre Rivère. Malgré la position de l’ OGC Nice, une belle offre pourrait venir contrarier les plans du club. Sous contrat avec les Aiglons jusqu’en 2023, le prix de l’Algérien est estimé à 20 millions d’euros sur Transfermarkt. Une offre supérieure à ce montant a de fortes chances de faire changer d’avis le patron niçois. En attendant, le latéral droit espère retrouver du temps de jeu et sa place de titulaire car il est éloigné des terrains depuis décembre à cause d’une blessure au genou. Avec les échéances européennes à venir la saison prochaine, Patrick Vieira compte s’appuyer sur Youcef Atal.