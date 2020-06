OM Mercato : Villas-Boas se lance aux trousses de sa priorité

Après avoir défini les priorités de l’ OM pour ce mercato estival, André Villas-Boas n’a pas l’intention de perdre de temps. Le technicien portugais aurait déjà réactivé une piste sondée par l’Olympique de Marseille l’hiver dernier.

L’ OM à nouveau sur Carlos Salcedo ?

Pour renforcer son effectif cet été, André Villas-Boas a besoin de recruter en priorité un attaquant, un milieu récupérateur et un défenseur. Pour le dernier poste cité, l’ OM n’a rien perdu de son intérêt pour Carlos Salcedo, défenseur polyvalent des Tigres du Mexique (défenseur central ou latéral droit). Le joueur de 26 ans avait été approché par Ricardo Carvalho, entraineur adjoint d'André Villas-Boas, l’hiver dernier. Mais la piste avait rapidement été abandonnée en raison du prix que réclamaient les dirigeants des Tigres, soit 5 à 6 millions d’euros. D’après La Provence, les recruteurs marseillais se seraient à nouveau lancés aux trousses de Carlos Salcedo pour cet été.

Quelle réponse des Tigres du Mexique ?

L’hiver dernier, l’affaire n’avait pu être conclue à cause de la crise économique qui sévissait déjà à l’ OM. Mais cet été, André Villas-Boas aurait une chance de signer l’international mexicain, lié avec Les Tigres du Mexique jusqu’en 2022. En effet, les Tigres seraient disposés à céder Carlos Salcedo sous la forme d’un prêt avec option d’achat. Un cas de figure qui devrait être favorable à l’Olympique de Marseille malgré la crise financière devenue plus grave à cause de la situation sanitaire.