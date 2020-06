RC Lens : Gardien, Leca envoie un message clair à Farinez

Comme tous les clubs qui souhaitent faire un bon parcours la saison prochaine, le RC Lens prépare activement le mercato estival pour renforcer son effectif. Ainsi, Wuilker Farinez, gardien de Millionarios (Colombie), est proche de faire son entrée. Une arrivée du portier vénézuélien qui ne laisse pas indifférent Jean-Louis Leca, le gardien des Lensois.

RC Lens : Wuilker Farinez sur le point de signer ?

Classé 2e de Ligue 2 suite à la saison prématurément arrêtée après la 28e journée, le RC Lens est promu en Ligue 1 la saison prochaine. Pour son grand retour dans l’élite après 5 ans d’absence, le club artésien espère faire une bonne figuration. Un objectif qui passe par un mercato estival mouvementé pour renforcer l’effectif à disposition de Franck Haise. Et l’un des postes à consolider en priorité, c’est le gardien. Pour cela, les recruteurs lensois seraient sur le point de signer Wuilker Farinez sous la forme d’un prêt avec option d’achat. De quoi arracher un message clair à Jean-Louis Leca, le gardien du RC Lens.

Jean-Louis Leca ne fera aucune place au Vénézuélien

Pour Jean-Louis Leca, Wuilker Farinez sera clairement un concurrent. Et un concurrent, on ne lui cède pas la place quand on est déjà le N°1. « C’est une question qui arrive beaucoup. Que personne ne s’inquiète, je serai le gardien du RC Lens la saison prochaine. Il n’y a aucun problème », a prévenu le dernier rempart du RC Lens dans l’émission 100% Ligue 1-VL, rapportée par Lensois.com. D’ailleurs, le gardien de 34 ans semble avoir déjà été rassuré sur son statut de N°1 par ses dirigeants. « Le club communiquera dessus, il n’y aucun problème. J’ai été mis au courant de tout, il n’y a aucune embrouille, mais je laisse le club communiquer là-dessus. Ce n’est pas à moi de le faire », a expliqué le portier artésien. Le Vénézuélien de 22 ans est donc prévenu qu’il ne prendra pas la place du titulaire.