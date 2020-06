FC Lorient Mercato : Une pépite se rapproche du Stade de Reims

Malgré son statut de nouveau promu de Ligue 1, le FC Lorient n'est pas parvenu à convaincre Bradley Locko de rester. Le jeune latéral gauche serait sur le point de s’engager avec le Stade de Reims.

FC Lorient : le Stade de Reims proche de chiper Bradley Locko ?

Le Stade de Reims vit déjà un mercato estival mouvementé. Alors qu’ils doivent régler le dossier Axel Disasi, convoité par plusieurs écuries (FC Séville, Real Sociedad, Wolverhampton, Southampton...), les dirigeants rémois voudraient renforcer leur ligne défensive. Et le club champenois aurait jeté son dévolu sur Bradley Locko, latéral gauche de 17 ans du FC Lorient. Selon les informations de Foot Mercato, la pépite des Merlus va s’engager avec le Stade de Reims en milieu de semaine prochaine pour son premier contrat professionnel d’une durée de 3 ans plus une année en option.

Bradley Locko, le futur Ferland Mendy ?

Lié par un contrat aspirant d’un an plus deux ans en option, Bradley Locko voudrait quitter le FC Lorient (son club formateur) cet été, soit après seulement 1 an, pour vivre un autre challenge. Si l’affaire est conclue, le Stade de Reims aura probablement réalisé un joli coup. En effet, Bradley Locko est déjà comparé à Ferland Mendy, latéral gauche du Real Madrid, pour son apport offensif. Une bonne nouvelle pour l’entraîneur champenois David Guion qui verrait ainsi une recrue de taille renforcer son effectif.