PSG Mercato : Leonardo tranche pour Neymar et Kylian Mbappé

Interrogé par Le Journal du Dimanche, Leonardo a mis les choses au clair pour Neymar et Kylian Mbappé. S’il compte se séparer de certains cadres, le directeur sportif du PSG est intransigeant pour ses deux stars.

Leonardo ferme la porte pour Neymar et Kylian Mbappé

Leonardo a levé quelques zones d’ombre au sujet du prochain mercato du Paris Saint-Germain. Dans un entretien au Journal du Dimanche, le directeur sportif du PSG a confirmé plusieurs départs cet été. En fin de contrat, Thiago Silva, Edinson Cavani, Thomas Meunier, Layvin Kurzawa et Eric-Maxim Choupo-Moting vont quitter le club de la capitale. Thomas Tuchel quant à lui ira au bout de son contrat. Le technicien allemand pourra compter sur ses pépites Neymar Jr et Kylian Mbappé. Leonardo ne compte pas céder ses deux attaquants vedettes. « Ils ont encore deux ans de contrat et on pense plutôt à l'après avec eux. On veut avancer », a assuré le technicien brésilien.

Bientôt des négociations pour prolonger Mbappé ?

Leonardo inscrit l’avenir de Neymar et Kylian Mbappé avec le PSG au-delà de 2022, date à laquelle expirent leurs contrats . Le directeur sportif parisien veut prolonger le contrat de Mbappé dont le nom revient avec insistance du côté du Real Madrid. « L'idéal serait de prolonger (…) Il n'y a pas besoin de trop réfléchir. On profite de l'avoir, parce que c'est quelque chose d'énorme. Après, il faut trouver la solution pour continuer ensemble », a confié Leonardo au JDD. Il faut dire que le Paris Saint-Germain devra offrir un contrat mirifique à Kylian Mbappé pour qu’il rempile. Le salaire de l’attaquant de 21 ans devrait au moins être aligné sur celui de Neymar. Le Brésilien perçoit des émoluments annuels estimés à 36 millions d’euros. Un montant que le club de la capitale devra offrir à sa pépite au risque de la voir filer à Madrid.