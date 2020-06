OM : Directeur du football, le dossier bloqué pour 2 raisons

En quête d’un directeur du football depuis plusieurs semaines, l’ OM aurait reçu plusieurs candidats. Mais les dirigeants de l’Olympique de Marseille semblent doublement bloqués pour choisir l’heureux élu.

OM : bousculade pour le poste de directeur du football ?

Andoni Zubizarreta limogé du poste de directeur sportif, l’ OM voudrait le remplacer numériquement en nommant cette fois un directeur du football. Selon La Provence ce dimanche, le club olympien serait en possession de deux types de candidatures. Il y a ceux qui s’estiment eux-mêmes capables d’assumer le poste et qui ont fait des appels du pied (Gianluca Nani, Fabrizio Ravanelli, Pierre Dréossi, David Wantier) et ceux qui ont été sélectionnés par le cabinet de chasseurs de têtes sollicité par les dirigeants marseillais (Olivier Pickeu et deux candidats étrangers). Mais alors que l’ancien Angevin Olivier Pickeu est présenté comme le grand favori des responsables olympiens, sa nomination traîne.

Un blocage dû au fair-play financier ou à la reprise des championnats étrangers ?

Le blocage du dossier pourrait être lié à deux raisons. Les dirigeants marseillais ne voudraient pas nommer le directeur du football avant de connaître les sanctions que l’UEFA pourrait prendre contre le club dans le cadre du fair-play financier. « La nouvelle politique sportive et l’identité de celui appelé à la mener dépendront des éventuelles sanctions que le club attend d’un jour à l’autre », peut-on en effet lire dans les colonnes du quotidien régional. Seconde raison, l’ OM pourrait avoir opté pour la nomination d’un candidat étranger. Une option qui oblige le club phocéen à attendre, vu que la reprise des championnats étrangers rend très difficile le débauchage de l’heureux élu. Ce qui suppose qu'Olivier Pickeu n'est réellement pas le favori des dirigeants de l' OM.