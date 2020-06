OL : Aouar, Dembélé, Depay, le point mercato de Rudi Garcia

Dans une nouvelle sortie, Rudi Garcia s’est prononcé sur la situation de certains joueurs de l' OL susceptibles de partir ce mercato estival. Le coach de l’ Olympique Lyonnais a de nouveau assuré qu’il se contenterait de la signature d’un défenseur cet été.

OL : Le point de Rudi Garcia sur les dossiers chauds

Au micro de RTL, Rudi Garcia s’est de nouveau exprimé sur le mercato estival de l’ OL. Le coach de l’ Olympique Lyonnais a formulé le vœu de conserver ses stars Aouar, Dembélé et Depay. Des joueurs qui auraient pu rapporter gros au club rhodanien en cas de vente lors de ce mercato estival. Pour l’entraîneur lyonnais, il est hors de question qu’ils partent. Il révèle à ce sujet qu’aucune proposition n’a été reçue pour ses stars. « J’espère que Houssem Aouar va rester. Lui et Moussa Dembélé. Je peux dire catégoriquement qu’on n’a pas reçu d’offre », a assuré le technicien lyonnais. S’agissant de Memphis Depay, qui entre dans la dernière année de son contrat, l’ancien coach de l’OM a indiqué que l’ OL ne sera pas vendeur. « On me dit que Memphis aussi n’apparaît pas dans les possibles partants », a-t-il souligné.

Le coach de Lyon met la pression pour son défenseur

Dans sa sortie, Rudi Garcia a réitéré son vœu de recruter un défenseur central. Il est loin d’être satisfait par les performances de Jason Denayer, Marcelo et Joachim Andersen. « On cherche un défenseur central. Numériquement, il y en a que trois. On a besoin de leadership, mais on regarde des défenseurs jeunes, plutôt qu’expérimentés. Je ne sais pas si financièrement tout sera possible », s'est interrogé le successeur de Sylvinho. Ces dernières semaines, plusieurs noms ont été associés à Lyon. Le dernier en date est celui de Diego Godin. RMC Sport assurait récemment que la direction de l’ Olympique Lyonnais s’était renseignée sur l’expérimenté défenseur (34 ans) de l’Inter Milan. Si le club lombard peut céder le joueur, le salaire de celui-ci pourrait poser problème à l'écurie de Jean-Michel Aulas.